Brasileiros se “vingaram” do ator inglês que ironizou Neymar e a Seleção Brasileira

A vitória da Croácia sobre a Inglaterra na semifinal do Mundial na Rússia foi motivo de festa não só no país balcânico. Os brasileiros também foram ao delírio com o êxito croata. Nas redes sociais, muitos aproveitaram para brincar com os ingleses, que ficaram no quase mais uma vez.

O principal alvo foi o ator Matthew Lewis, que participou da saga Harry Potter. Ele, que criticou Neymar durante o Mundial, agora ficou na mira dos brasileiros, que não perdoaram o ator. No perfil de Lewis, houve um domínio de comentários brasileiros criticando a Inglaterra e ironizando os comentários de Matthew, que chamou Neymar de patético pelo cai-cai durante a Copa.

Intérprete de Neville Longbottom na série Harry Potter, Matthew Lewis provocou a Seleção Brasileira após a eliminação nas quartas de final da Copa, com derrota por 2 a 1 para a Bélgica.

“Eu acho que vou tomar uma caipirinha hoje”, escreveu o britânico no Twitter, provocando a ira instantânea dos usuários brasileiros. Um deles sugeriu que ele bebesse 5 caipirinhas, “uma para cada título do Brasil em Copas”. Enquanto o jogo ainda estava em andamento, Matthew chegou a comemorar o primeiro gol da seleção belga, quando Fernandinho colocou a bola contra a própria rede. “Que gol!”, escreveu. Ele já havia chamado Neymar de “patético” após o jogo contra o México, acusando o atacante de simulação. Na ocasião, isso fez com que uma multidão de brasileiros enviasse respostas a Matthew.

Uma das respostas foi enviada por um perfil falso (fake) do vilão Lord Voldemort, principal antagonista da série Harry Potter. Depois de dizer que faltava “humanidade” a Matthew na crítica a Neymar, o fake voltou a se revoltar. “em relação ao resultado: minha maior raiva é de imaginar o neville rindo da gente agora ODIOOOO.”

Após a vitória da Croácia sobre a Inglaterra, um usuário do Twitter disse a Lewis: “Eu acho que você vai precisar de muita caipirinha hoje”. Outro escreveu: “A Inglaterra é patética”.

Jogo

Jogando diante 78 mil pessoas no estádio Luzhniki, em Moscou (Rússia), na tarde desta quarta-feira (11) a Seleção da Croácia venceu de virada a Inglaterra por 2 a 1, em duelo válido pela segunda semifinal do Mundial.

Com esse resultado, a equipe do técnico Zlatko Dalic garantiu ao país a sua primeira decisão do mais importante campeonato de futebol do planeta. O adversário será a França, que na véspera havia batido a Bélgica por 1 a 0.

O placar foi aberto pelo lateral inglês Trippier, em uma cobrança de falta, com apenas 5 minutos de bola rolando. O meia Perisic igualou tudo aos 22 minutos do segundo tempo, levando o confronto para a prorrogação, quando o atacante Mandzukic anotou o segundo gol para os croatas, aos 3 minutos do tempo complementar.

Às 11h do próximo sábado (no horário brasileiro), véspera da finalíssima (ao meio-dia), a Inglaterra voltará a campo para enfrentar a Bélgica, na disputa pelo terceiro lugar da competição.

