Brasileiros vencem a 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre

O paranaense Alisson Peres da Rocha e a baiana Cristiane Alves Silva superaram os corredores quenianos e venceram a 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre, disputada na manhã deste domingo (2). Com dez mil inscritos, sendo cinco mil somente na prova principal masculina, a tradicional corrida de rua teve representantes de 11 países. A programação do evento começou às 6h55, com a competição dos cadeirantes. A partir das 7h, iniciou também para os inscritos na Maratona Feminina, Meia Maratona e Rústica. Já a Maratoninha teve a largada às 11h.

Confira os resultados

Masculino

1) Alisson Peres da Rocha (BRA) – 2h18m30

2) Elijah Chebonei (QUE) – 2h19m12

3) Laurindo Nunes Neto (BRA) – 2h20m00

4) Alessandro dos Santos (BRA) – 2h24m41

5) Gustavo Moreira de Bitencourt (BRA) – 2h26m36

Feminino

1) Cristiane Alves Silva (BRA) – 2h49m01

2) Kamilla Pontes (BRA) – 2h52m39

3) Consolata Cherotich (QUE) – 2h53m03

4) Conceição de Oliveira (BRA) – 2h53m24

5) Janete Tedesco (BRA) – 2h56m42

