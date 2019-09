A 7ª edição da Feira Nacional da Cadeia de Flores e Plantas Ornamentais – FestFlor – e do 3º DF Rural: Saberes, Cores e Sabores começou na quinta-feira (19) e prossegue até domingo (22), no Pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília. A feira ficará aberta ao público no período de 10h às 21h, com entrada gratuita. A expectativa é que 20 mil pessoas visitem os estandes nos próximos dias.

