Braskem abre 67 vagas para estágio no RS e adota processo seletivo disruptivo

Empenhada em aumentar a diversidade e se tornar uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva, a Braskem abre nesta segunda-feira, dia 29/08, as inscrições para o Programa de Estágio em um novo formato. São 280 vagas distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Sul. Para Porto Alegre e Região serão 67 vagas, das quais 35 para estágio universitário e 32 para estágio técnico. Além de games, entrevista online e dinâmicas de grupo, a equipe responsável pela escolha dos novos talentos não terá acesso a informações como faculdade e idade dos candidatos.

Para o novo programa de estágio, a Braskem se juntou ao Grupo Cia de Talentos, um dos maiores recrutadores do Brasil, para proporcionar uma experiência onde tanto o candidato como a empresa possam se conhecer e descobrir se há afinidade entre ambos. A companhia também firmou parcerias com movimentos ligados à população negra, como coletivos de universidades. As inscrições devem ser feitas até 09 de setembro.

“Mudamos o formato, o modo como divulgamos, incluímos dinâmicas e deixamos o programa mais atrativo, com o objetivo de conhecer melhor o candidato e ir além da sua formação. Acreditamos na importância de um ambiente de trabalho diverso e inclusivo que também colabora para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, oferecendo oportunidade a todas as pessoas”, explica Mariana Paiva, gerente de Talent Acquisition. “Na Braskem, valorizamos a diversidade e encorajamos todas as pessoas a serem elas mesmas, fazendo a diferença na empresa e construindo seu próprio caminho profissional. Buscamos tornar nosso ambiente livre, inclusivo e desafiador, onde todos e todas possam compartilhar suas ideias e questionar o senso comum”, afirma a executiva.

Com o objetivo de divulgar as inscrições para o programa, colaboradores da Braskem irão visitar universidades para apresentar a cultura, conceitos e forma de trabalhar da empresa para universitários de diferentes áreas. O processo de seleção terá quatro etapas. No primeiro, virtual, os inscritos receberão um link para acessar o Braskem Stories, que apresenta o visual de histórias postadas em redes sociais e oferece testes interativos de conhecimento relacionados a temas da companhia. Em um segundo momento, serão realizadas entrevistas por vídeo. Na sequência, os candidatos selecionados serão convidados para dinâmicas em grupos presenciais e, por fim, aqueles que chegarem à quarta e última etapa, serão entrevistados, também presencialmente, pelos líderes das unidades. Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale transporte, seguro de vida e férias, o programa da Braskem também oferece vale refeição e assistência médica.

