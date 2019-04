Braskem: Atividade Interativa mostrará processo de reciclagem na Virada Sustentável

Porto Alegre será a primeira cidade a receber o projeto “Reciclar é Transformar”. A estreia da ação será durante a Virada Sustentável 2019. Nos dias 06 e 07 de abril, uma estrutura mostrará todas as etapas para transformar o plástico usado em novo produto com conteúdo reciclado. A estrutura será montada pela Braskem no Parque da Redenção, das 10h às 18h, junto ao Ecoponto da Virada Sustentável.

A intenção é que o público descubra como as suas ações se inserem na economia circular e fortalecem este ciclo. Ao percorrer a estrutura, o participante conhecerá as etapas da reciclagem: separação, trituração, lavagem e secagem, extrusão e transformação, visualizando o caminho que os resíduos separados em casa fazem até que ingressem novamente no ciclo produtivo. A estrutura também contará com jogos em que as pessoas poderão interagir com o material e consolidar o conhecimento sobre reciclagem, importante elo da economia circular.

Depois da estreia em Porto Alegre, o projeto será levado para as Viradas Sustentáveis de São Paulo e Salvador, além da Feiplastic e comunidades próximas às plantas da Braskem. A empresa aderiu aos compromissos setoriais de trabalhar para que a totalidade das embalagens plásticas sejam reutilizadas, recicladas ou recuperadas até 2040. Além de ações de educação ambiental, a empresa apoia cooperativas e associações de trabalhadores de reciclagem e promove pesquisas para promover melhorias na qualidade das resinas recicladas e para o desenvolvimento da reciclagem química.

