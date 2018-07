Braskem é uma das 10 Empresas Mais Atraentes para Startups segundo o ranking 100 Open Startups Brasil 2018

A Braskem, a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e líder na produção de biopolímeros do mundo, anuncia que foi classificada entre as empresas mais atraentes para startups, segundo o ranking 100 Open Startups Brasil 2018. O 100 Open Startups Brasil é uma plataforma de engajamento entre empresas e startups criado e mantido por mais de 70 organizações líderes mundiais que juntos avaliam e classificam startups em todo o mundo para a geração de negócios.

“Empreendedorismo está no cerne de nossa cultura empresarial. Desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento com a comunidade de startups é fundamental para a estratégia de inovação da Braskem,” afirmou Fabio Buckeridge, líder Digital da Braskem. Nosso objetivo com programas como o Braskem Labs, por exemplo, que dedica-se a aceleração para startups, é criar meios de incentivar o ecossistema de inovação e, ao mesmo tempo, criar valor para a sociedade, para nossos funcionários e nossa empresa. “O feedback que recebemos da comunidade foi extremamente positivo, pois estes programas oferecem benefícios reais para iniciantes, seja a partir de uma capacidade de tutoria ou relações de negócios direto com a Braskem,” completou Buckeridge.

O ranking 100 Open Startups mede a atratividade do mercado brasileiro de empresas startups por meio de uma série de critérios objetivos, especificamente relacionados com o relacionamento de negócio estabelecido entre startups e empresas de grande porte.

Os vencedores do 100 Open Startups 2018 foram anunciados em um evento em São Paulo. Fabio Buckeridge, estava presente e aceitou o prêmio em nome da Braskem. Uma das principais palestrantes do evento, a Professora Saras Sarasvathy, da Universidade da Virgínia introduziu conceitos para ajudar a compreender o processo de criação e o crescimento de novas organizações e mercados.

O ranking completo das empresas premiadas em 2018 está em https://www.openstartups.net/en/ranking/ .

