Braskem Labs abre inscriÃ§Ãµes para negÃ³cios inovadores

Empreendedores que desenvolvem soluções ligadas ao plástico e à química ou focadas no combate ao mosquito Aedes aegypti já podem se inscrever no programa de aceleração Braskem Labs. O programa, que está em sua terceira edição, é uma parceria da Braskem com a ACE considerada a Melhor Aceleradora de Startups da América Latina pelo Latam Founders.

O objetivo do programa é acelerar o crescimento de negócios que oferecem soluções inovadoras baseadas na química e no plástico e com impacto social relevante. Serão 12 vagas abertas este ano, sendo duas direcionadas para projetos que combatam o mosquito Aedes aegypti. Nesta categoria, a solução apresentada não precisa ter sinergia com plástico ou a química. Entre os critérios de seleção estão a inovação dos projetos, potencial de mercado, perfil do empreendedor e da equipe envolvida, modelo de negócio e impacto socioambiental.

As 12 empresas selecionadas terão, durante quatro meses, capacitação personalizada de acordo com suas maiores dificuldades, incluindo mentorias individuais e coletivas com executivos da Braskem e especialistas da ACE, conteúdos exclusivos e imersão em uma unidade da Braskem no Brasil. As inscrições no Braskem Labs poderão ser realizadas até 14 de maio, pelo site www.braskemlabs.com.br.

