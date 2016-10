Braskem leva inovação e sustentabilidade para a Feira do Livro

A Braskem estará presente na 62ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que se inicia nesta sexta-feira (28/10) na Capital. Patrocinadora do evento, a empresa contará com um espaço próprio, de 35m², em frente à Praça de Autógrafos, apresentando ao público diferentes ações, com o objetivo de demonstrar que a inovação e as soluções sustentáveis da química e do plástico estão presentes e melhoram a vida das pessoas.

Uma das principais atrações do estande será um game digital e educacional sobre o Ciclo do Plástico, onde os participantes percorrerão várias “fases”, desde a produção da resina na planta petroquímica, passando pela indústria de transformação, até a reciclagem e a fabricação do novo produto. O objetivo do jogo é demonstrar para o público que o ciclo de vida do plástico não se encerra no momento do descarte.

Repetindo o sucesso da edição de 2015, a empresa levará novamente para a Feira o Beenoculus, um equipamento de realidade virtual que mostrará aos visitantes imagens em 360º da Estação Ambiental Braskem – cinturão verde que circunda o polo petroquímico de Triunfo, reunindo uma ampla variedade de espécies da fauna e da flora gaúcha. Com os óculos, será possível conhecer de perto o local, mesmo à distância.

Ainda na temática da inovação e sustentabilidade, a empresa instalará próximo ao seu estande a Árvore Solar Falante, espaço onde as pessoas poderão carregar seus celulares e escutar histórias. O equipamento transformará energia solar em energia elétrica. “Do ponto de vista ambiental, a proposta da Árvore tem um forte apelo de integração urbana e sustentável. A ideia é incentivar a ampliação do número de sistemas de energia fotovoltaica instalados na cidade e no Estado, despertando o interesse dos consumidores para a eletricidade solar renovável”, diz João Freire, diretor de Relações Institucionais da Braskem no RS.

A Braskem levará também para a Feira duas apresentações da peça de teatro infantil Rapunzel, que faz parte do projeto Bonecos na Escola. Elas acontecem no sábado (29/10), na Praça de Autógrafos, em dois horários: às 11h e às 12h. Durante os dias de evento, haverá também uma prateleira no estande da empresa construída com caixas plásticas com exemplares de livros para troca. Qualquer pessoa pode passar no local e trocar seu livro por outro.

