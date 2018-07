Braskem tem novo Diretor de Inovação e Tecnologia

O engenheiro químico Gilfranque Leite é o novo diretor global de Inovação e Tecnologia da Braskem. O executivo vai comandar o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), localizado no Polo Petroquímico de Triunfo, e o Centro de Pittsburgh, nos Estados Unidos, além de núcleos técnicos de pesquisa no Brasil, EUA, Alemanha e México.

O novo diretor assume a área com o desafio de consolidar a integração mundial das iniciativas em inovação e tecnologia da Braskem para que atuem de forma ainda mais global, sem fronteiras. “Queremos ter bem definidas as forças de cada uma das áreas para que trabalhem para todos os projetos da Braskem”, afirma Leite, que era o responsável pela área industrial de Polietilenos no Brasil. Ele já ocupou diversas atividades desde que entrou na Braskem há 18 anos.

Um dos grandes desafios é ampliar as alternativas de matéria-prima e energia renováveis a custos competitivos e estimular iniciativas tecnológicas na área da reciclagem e economia circular. Uma das metas é estudar os caminhos para voltar a transformar o plástico usado em matéria-prima para a cadeia petroquímica. “Encontrar soluções inovadoras para fortalecer a cadeia de reciclagem e a economia circular é uma das prioridades da área”, afirma

Em 2017, a área de inovação e tecnologia da Braskem trabalhou 355 projetos, o que inclui o desenvolvimento de novos produtos e processos. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 170 milhões. No período, mais de 440 Clientes receberam apoio do Centro de Tecnologia e Inovação do Brasil (mais de 23 mil análises realizadas) e 65 nos Estados Unidos (cerca de 17 mil análises).

Deixe seu comentário: