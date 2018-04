Braskem terá desafio da reciclagem na Virada Sustentável

Um desafio divertido de agilidade e coordenação levará o público da Virada Sustentável a refletir sobre a importância da reciclagem. Com a hashtag #reciclesuasideias, o desafio Recycle Machine consiste em uma estrutura montada pela Braskem no Parque da Redenção em que o participante será içado por uma máquina e terá como tarefa pegar bolas que representam materiais a serem descartados para colocá-los no lixo correto. O desafio deve ser executado em um tempo pré-determinado.

A atividade é gratuita e será realizada nos dias 7 e 8 de abril. A ação é promovida pela Braskem, principal patrocinadora da Virada Sustentável. A expectativa é contribuir para o entendimento do público de que pequenos hábitos podem ajudar na formação de uma sociedade mais sustentável.

