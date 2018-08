O BRDE assinou contrato com a Caixa Econômica Federal obtendo recursos provenientes do FGTS no valor de R$ 360 milhões que destinará ao financiamento de municípios da Região Sul. No ato de assinatura, nesta sexta-feira (24), o presidente do BRDE, Orlando Pessuti, informou que o Banco já recebeu das prefeituras projetos que somam R$ 600 milhões.

