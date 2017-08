BRDE divulga balanço do primeiro semestre de 2017. O lucro líquido no período foi de R$ 63,8 milhões

O presidente do BRDE, Odacir Klein, ao lado de sua diretoria, apresentou nesta manhã de segunda-feira (28) o balanço da instituição, referente ao primeiro semestre deste ano. O Banco contratou 3.043 operações de crédito ao desenvolvimento de grandes, micros, pequenos e médios empreendimentos no período, representando R$ 1,27 bilhão. A instituição manteve 35.377 clientes ativos, com média de financiamento de R$ 389 mil, atuando em 1.083 (91%) dos municípios do Paraná, Santa Catrina e Rio Grande do Sul.

O Banco também atuou na reestruturação de dívidas dos empreendedores em operações que, no semestre, montaram a R$ 71 milhões. Quanto à inadimplência, considerando atrasos superiores a 90 dias no pagamento, os índices apontam 2,70% no período, abaixo dos 3,70% do Sistema Financeiro Nacional. Dentro do programa BRDE Municípios, foram contratados R$ 12,035 milhões (valor residual do programa), beneficiando 459.979 habitantes. O lucro líquido no semestre foi de R$ 63,8 milhões, com o impacto de R$ 17,4 milhões, referentes ao Programa de Estímulo ao Desligamento Voluntário, implementado em 2017.

Quanto ao Rio Grande do Sul, foram contratados R$ 566 milhões, divididos entre os setores agropecuário (R$ 76 milhões), indústria (R$ 118 milhões), infraestrutura (R$ 294 milhões), comércio e indústria (R$ 76 milhões). Em volume de contratação, 82% dos recursos foram disponibilizados a empreendedores de micro, pequeno e médio porte. Somente o setor de energia renovável contratou R$ 272,7 milhões em Santa Vitória, além do projeto Sepé Geração de Energia, com valores na ordem de R$ 35,3 milhões, envolvendo o aproveitamento da casca do arroz para a geração de energia sustentável.

Em programas de desenvolvimento (PCS), foram contratados R% 284,3 milhões no Rio Grande do Sul, R$ 26,6 milhões relativos ao BRDE Inova. No segmento Cooperativa de Produção os recursos disponibilizados foram na ordem de R$ 89,8 milhões, beneficiando 45 mil famílias e na Agricultura Familiar, R$ 86,2 milhões.

Odacir Klein reforçou que o BRDE está aberto a projetos que “promovam o desenvolvimento, que sejam geradores de empregos”. Ele vê os empreendedores hoje atuando com visão estratégica, “se descolando da questão política, com mudança de rotas e visão de futuro”. O presidente do BRDE também diz que “haverá demanda para os setores de alimento e energia”.

Compartilhe

Deixe seu comentário: