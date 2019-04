BRDE divulga resultados. O lucro líquido do Banco foi de R$ 178,5 milhões, representando um crescimento de 51,3% sobre o exercício anterior

O BRDE divulgou na manhã desta segunda-feira (01) seu balanço financeiro. O vice-presidente Luiz Corrêa Noronha avalia que os números revelam “um banco forte”. Segundo ele, a instituição está cada vez dependendo menos do BNDES, o que é muito bom. Em 2015, a dependência era de 93,% e em 2018 fechou com um índice de 73%. O resultado é a diversificação, com ampliação de recursos, entre eles, provenientes da Caixa Econômica Federal (FGTS), que passaram de pouco mais de R$ 12 milhões de reais em 2017 para R$ 235 milhões em 2018, representando um aumento de 1.858%. A maior parte dos recursos do FGTS veio de operações no âmbito do programa Avançar Cidades, do Governo Federal, por meio do Programa BRDE Municípios. “Sempre teremos a parceria do BNDES, mas depender de uma única fonte é muito arriscado”, defende o vice-presidente.

Outros recursos também são provenientes de acordos internacionais, como a AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento) e BEI (Banco Europeu de Investimento), além do Fungetur, com um montante de R$ 35 milhões de reais nos últimos meses. Outro importante parceiro do BRDE é a ANCINE, no repasse de recursos do FSA (Fundo Setorial Audiovisual), operado pela agência paranaense do BRDE, que repassou R$ 551 milhões de reais para projetos de todo o Brasil.

No RS, as contratações de crédito totalizaram R$ 773 milhões no período. Desse montante, investimentos em projetos de Agricultura Familiar somaram R$ 204 milhões de reais, enquanto as operações com Cooperativas alcançaram R$203,7 milhões de reais. O financiamento de projetos sustentáveis, que se enquadram nas diretrizes do Programa BRDE PCS – Produção e Consumo Sustentáveis, representou R$ 92,8 milhões. Já as contratações destinadas a empreendimentos realizados por prefeituras, via Programa BRDE Municípios, chegaram a R$ 66,8 milhões de reais, atendendo, em grande parte, demandas de infraestrutura urbana e rural. Nos demais Estados, os números apontam contratações de R$ 790 milhões no Paraná e de R$ 797 milhões de reais em Santa Catarina.

Em 2018, o total de recursos financiados pelo BRDE chegou a R$ 2,36 bilhões de reais, com um crescimento de 4% sobre o execício anterior. O lucro líquido do Banco foi de R$ 178,5 milhões, representando um crescimento de 51,3% sobre o exercício anterior. Hoje, como aponta Luz Corrêa Noronha, o BRDE ocupa a terceira posição entre os agentes financeiros do Sistema BNDES na Região Sul. É o 16º na Carteira de Crédito do País em patrimônio líquido e o 28º no ranking geral do sistema financeiro. O patrimônio líquido evoluiu no período, de R$ 2,5 bilhões para R$ 2,67 bilhões, um incremento de 6,6%. Já o saldo das operações de crédito chegou a R$ 13,5 bilhões. O ativo total alcançou R$ 17,25 bilhões. Ao fim de 2018, o BRDE contava com 35.331 clientes ativos, cujos empreendimentos financiados estavam localizados em 92% dos municípios da Região Sul.

Noronha adianta ainda que nesta terça-feira (02) o BRDE estará recebendo representantes do Banco Mundial para contratos de resiliência urbana, que visam o preparo de cidades contra catástrofes. Além disso, equipe do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) também estará na Capital nos próximos dias, negociando com o BRDE operações com foco em áreas sociais para municípios, passando por saúde, educação, turismo e infraestrutura. (Clarisse Ledur)

