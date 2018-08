BRDE e AGAS firmam acordo de cooperação na Expoagas 2018

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, representado por seu diretor de Planejamento e Financeiro, Luiz Corrêa Noronha, e a Associação Gaúcha de Supermercados – AGAS, por seu presidente, Antônio Cesa Longo, celebraram acordo de cooperação técnica na manhã desta terça-feira (21), primeiro dia da 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados – EXPOAGAS, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

O Acordo BRDE-AGAS prevê a promoção de ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento do meio empresarial supermercadista, especialmente entre associados da AGAS, bem como o fomento e a divulgação de novas oportunidades de investimentos no setor. Até quinta-feira (23), o BRDE participa da Expoagas como expositor, com estande para atendimento a clientes pela equipe técnica. Entre as linhas de crédito mais procuradas pelos empresários estão as relacionadas à geração de energias limpas, como a energia solar fotovoltaica.

