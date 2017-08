BRDE e Alibem assinam termo para modernização de frigoríficos no RS

Em mais um edição presente na Casa da Pampa na Expointer, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), promove atividade em prol do crescimento do Estado e do setor que corresponde à feira, o agronegócio. A diretoria do Banco e autoridades setoriais participaram da assinatura do contrato de compromisso com a empresa Alibem.

Serão 16 milhões e 500 mil reais para auxiliar na modernização dos frigoríficos localizados em Santo Ângelo e Santa Rosa. “O BRDE propõe auxílio a toda e qualquer atividade que promova desenvolvimento na Região Sul do Brasil”, destaca o diretor-presidente do Banco, Odacir Klein.

Acompanharam a assinatura o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, o ministro adjunto da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Roberto Novacki, o vice-governador do RS, José Paulo Cairoli.