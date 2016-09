BRDE e Embrapa assinam convênio na Expointer

Duas das maiores instituições voltadas ao setor do agronegócio gaúcho assinaram, no início da tarde desta quinta-feira (1°), um convênio para fomentar pesquisas, crédito rural e auxílio aos produtores rurais. Representantes do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) estiveram presentes no ato realizado na casa da Rede Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Apoiar, divulgar e dar suporte técnico aos produtores rurais é principal objetivo desta parceria, que inicialmente, durante três anos, provocará ações mútuas das duas instituições. Segundo o gerente de planejamento do BRDE, Alexander Nunes Leitzke, o convênio possibilitará um complemento às atividades já realizadas pelo Banco.

No momento, ainda estão sendo construídas as bases do acordo de cooperação. Conforme o diretor-geral da Embrapa, Cleio Nailto Pillon, a partir do primeiro semestre de 2017 começarão a praticar ações conjuntas. “Queremos estreitar relações, facilitando o exercício nas cadeiras produtivas, nos projetos de agroenergia, agroecologia, produção orgânica, entre outros”, afirma Pillon.

Criar uma agenda com eventos que possibilitem referência na área tecnológica e tecnocientífica também resultará nesta associação entre BRDE e Embrapa. “É através do público que nos conectamos. Através dessa conexão é que chegaremos ao nosso consultor final, o empreendedor, agricultor e empresário”, finaliza Pillon.

