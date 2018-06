BRDE financia implantação de complexo logístico para Dasppet Produtos Veterinários Ltda.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE irá financiar a construção de parque logístico de armazenagem, recebimento e expedição da empresa Dasppet Produtos Veterinários Ltda. O projeto, cujo investimento total é de R$ 7.485.96, terá um aporte do Banco no valor de R$ 6 milhões.

A empresa, com sede no município de Guaíba, atua como distribuidora exclusiva de produtos veterinários de alta qualidade para lojas e clínicas veterinárias nos estados do RS e SC.

A obra, que esta localizada em área estratégica na Zona Mista de Guaíba, tem a conclusão prevista para maio de 2019 e irá gerar 50 empregos imediatos (200 ao longo de cinco anos).

Colocando em prática o know-how adquirido na distribuição, a empresa também pretende iniciar atuação como operador logístico para indústrias e grandes comércios do Estado (através de empresa do mesmo grupo, a Active Logística e Transportes).

Expertise

A Dasppet pretende inovar no serviço de armazenamento e distribuição para empresas, já que sua expertise com a operação de distribuição permitirá que seus clientes se despreocupem com os complicados processos de armazenamento e distribuição, podendo focar totalmente em sua atividade-fim, contando ainda com uma eficiência de 100%, já que garantirá aos clientes o reembolso total de eventuais perdas ou avarias.

A proposta é que seus clientes tenham um significativo corte de custos com a terceirização da distribuição, por contarem com um processo altamente eficiente.

O contrato será assinado na manhã da próxima segunda-feira (11), às 10 h, pelo secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana; pelo diretor Financeiro e de Planejamento do BRDE, Luiz Corrêa Noronha e pelo sócio-diretor da Dasppet, Eduardo Mashka Lucas, na sede da Secretaria.

