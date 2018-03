Em 2017, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) contratou R$ 2,2 bilhões em financiamentos nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. De acordo com o diretor-presidente Orlando Pessuti, a instituição manteve o status de maior repassadora de recursos dentre as organizações credenciadas pelo BNDES na Região Sul do País.

