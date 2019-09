BRDE lança edital para contratação de instituição de ciência e tecnologia

O edital para contratação de instituição de ciência e tecnologia (ICT) ou aceleradora de startups que prestará serviços na etapa piloto do Programa Labs do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), será lançado na tarde desta quarta-feira (25), no auditório da instituição, em Porto Alegre. Com duração de seis meses, sem custos para startups, deverão ser selecionadas 10 empresas. Essas receberão capacitação em áreas como estratégia de vendas, relações públicas e financeira.

Serão considerados, prioritariamente, empreendedores que tenham soluções voltadas para o agronegócio, saúde, indústria 4.0 – IoT (internet das coisas), tecnologia da informação, energia, educação, logística e ambiente.

No evento será apresentado ainda o Fundo de Investimento em Startups – FIP Anjo, do qual o BRDE é cotista. O objetivo é o subsídio em empresas nascentes: 40% dos subsídios irão para start-ups com faturamento anual de até R$ 1 milhão. O restante será destinado a empresas com faturamento de até R$ 16 milhões.

Ao final do programa, o BRDE, em conjunto com a ICT ou aceleradora, avaliará o desempenho de cada startup e premiará as três melhores colocadas da seguinte forma:

1º lugar: R$ 25 mil

2° lugar: R$ 15 mil

3º lugar: R$ 10 mil

