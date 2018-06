BRDE, Save Brasil, Funbio e secretarias do RS assinam convênio para dar início ao projeto Alianza del Pastizal de produção e sustentabilidade no Pampa

O Bioma Pampa é uma das áreas protegidas pela Associação para Conservação das Aves do Brasil, a Save Brasil, e para dar continuidade ao processo operacional de ações conjuntas, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), junto às entidades e ao Governo do Rio Grande do Sul, assinou na tarde desta quinta-feira (21) um convênio para a alocação de recursos para o projeto Alianza del Pastizal. Este tem o intuito de preservar a produção e sustentabilidade no Pampa.

Uma das propostas do projeto é promover a integração da produção agropecuária com a conservação da biodiversidade nos campos nativos do RS integrados ao Bioma Pampa. O prazo de execução, conforme o diretor de Planejamento e Financeiro do BRDE, Luiz Corrêa Noronha será de 24 meses e o valor investido será de 6.7 milhões de reais. O Alianza del Pastizal já conta com recursos do (Funbio) Fundo Brasileiro para a Biodiversidade.

Três secretarias do Estado passarão a atuar como co-executoras do projeto: Agricultura Pecuária e Abastecimento, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. O governador José Ivo Sartori, que participou da solenidade de assinatura do convênio, entende o projeto como um processo de desenvolvimento importante para o RS e relembrou quando conduziu a 1ª legislação sobre agrotóxicos no Estado quando presidiu a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em 1983. “Naquela época já havíamos pensado no papel da agricultura biológica e orgânica, hoje nossa função é dar continuidade às ações”, afirma Sartori.

O Alianza del Pastizal é uma iniciativa sul-americana liderada pela BirdLife International para a conservação dos campos naturais do Cone Sul, num esforço que une produtores rurais e profissionais de agronomia e biologia dedicados ao binômio “produção com conservação”, no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Para a secretária geral do Funbio, Rosa Maria Lemos de Sá, não seria possível manter o projeto sem a participação do setor privado. “É com esta união que hoje somamos mais de 40 organizações que compartilham e apoiam a visão do projeto”, explica Rosa.

Dentro das ações criadas no Alianza del Pastizal estão capacitações, difusão tecnológica, implantação de unidades para monitoramento, oficinas, dias de campo e produção de materiais técnicos. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: