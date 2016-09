BRDE vai investir R$ 2,12 bilhões na região sul no ano

No “Tá na Mesa”, desta quarta-feira (21), o presidente do BRDE, Odacir Klein, falará sobre os desafios para financiar o desenvolvimento. O convidado da Federasul vai apresentar as formas de apoio da instituição financeira à ousadia empresarial neste momento em que é necessário fortalecer a retomada econômica no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Os financiamentos contratados no primeiro semestre, somados às disponibilidades dos empreendedores, permitirão concretizar investimentos da ordem de R$ 2,12 bilhões. Esse total significa a geração de mais de 19.200 empregos e o incremento da arrecadação de impostos estaduais na ordem de R$ 69,6 milhões, recursos esses para investimentos em benefício das comunidades da Região Sul.

Comentários