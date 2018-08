O Brechocão terá duas edições em setembro. A primeira neste domingo (2) e a outra no seguinte (9). O evento ocorre das 9h às 16h, na área de passeio da avenida Osvaldo Aranha, entre o Parquinho e o Auditório Araújo Vianna, do Parque Farroupilha (Redenção). Mais de 20 boxes, com artigos variados, típicos de brechó estarão a disposição.

Deixe seu comentário: