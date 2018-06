Brechocão especial Mundial

A grande movimentação de público, especialmente de torcedores que se mobilizam para assistir aos jogos do Mundial, nos bares e restaurantes no entorno do Parque Farroupilha (Redenção), motivou a realização de um Brechocão especial neste domingo (1º). A proposta da atividade é que as pessoas vistam as cores do Brasil e participem do evento que é tradicional a cada segundo domingo do mês.

