Brechocão ocorre neste domingo no Parque Farroupilha

Está confirmada para este domingo, 11, das 9h às 16h, mais uma edição do Brechocão em Porto Alegre. O evento acontece no Parque Farroupilha (Redenção) na área de passeio entre o Parquinho de Diversões e o Araújo Vianna. Os recursos obtidos com as vendas são destinados às despesas com o atendimento clínico veterinário decorrente do resgate de animais.

