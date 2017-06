BrechocÃ£o promove ediÃ§Ã£o especial no domingo

Está confirmada para domingo (18), uma edição especial do Brechocão, no Parque Farroupilha (Redenção), das 9h às 16h. A data extra foi decidida em acordo com as entidades participantes para compensar a edição do mês anterior, cancelada em função das chuvas. Um grande público visitou o evento na semana passada, véspera do Dia dos Namorados, possibilitando uma arrecadação satisfatória o que pretendem repetir, caso o tempo ajude. Se chover, o evento será cancelado.

Estoque não é problema, pois os protetores têm uma grande variedade de objetos de decoração, roupas, calçados, bijuterias e antiguidades. Muitos também oferecem artigos pet aos visitantes com preços acessíveis. Os recursos obtidos com as vendas auxiliam nas despesas com alimentação, albergagem, atendimento clínico veterinário e outras decorrentes do resgate de animais.

Doações – Interessados em apoiar o trabalho voltado ao bem estar animal também podem doar artigos de brechó ou ração e utensílios utilizados no trato com os animais, como potes, cobertas e medicamentos.

