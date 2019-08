Brechocão terá edição extra neste domingo

O Brechocão terá uma edição extra neste domingo (4), e outra no seguinte (11), das 9h às 16h, o que possibilitará uma arrecadação adicional em função do Dia dos Pais, comemorado em agosto. “É uma boa oportunidade para as pessoas contribuírem com o trabalho dos que se dedicam ao bem-estar de animais em Porto Alegre”, lembra o gestor da DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais), Bruno Wagner. Os eventos ocorrem no Parque Farroupilha, das 9h às 16h, na área de passeio da Osvaldo Aranha, entre o Parquinho e o auditório Araújo Vianna.

Boxes de entidades e protetores

Ao todo, são 30 boxes de entidades e de protetores independentes cadastrados junto à Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade). No local, o visitante encontrará artigos masculinos e femininos (roupas e objetos de uso pessoal), itens de decoração, livros, CDs e DVDs, além das tradicionais roupas e brinquedos para cães e gatos. Os recursos arrecadados são utilizados no pagamento de despesas com ração, albergagem, veterinários, clínicas, castrações e outros custos decorrentes do atendimento a animais em situação de vulnerabilidade.

Datas dos próximos eventos

O evento integra o Calendário de Eventos de Porto Alegre e o Calendário Mensal de Atividades do Município. Estão confirmados, até o final do ano, os seguintes domingos: 8 de setembro, 13 de outubro, 10 de novembro e 8 de dezembro. Alterações ou datas extras serão anunciados previamente.

