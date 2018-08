Vários voos sofreram atraso e um terminal foi fechado nessa quarta-feira no aeroporto Orly, em Paris, após uma briga entre dois rappers locais, segundo fontes concordantes. Um total de onze pessoas, incluindo os rappers franceses Booba e Kaaris, foram presos depois que a briga começou em um salão de desembarque do aeroporto, segundo fontes da polícia e do aeroporto.

