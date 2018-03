Briga de torcidas termina com homem em estado grave e 21 detidos em SP

Vinte e um integrantes da Torcida Jovem do Santos foram detidos no começo da tarde deste domingo (4), em Itaquaquecetuba, de acordo com a PM (Polícia Militar). Eles são suspeitos de espancar um homem de 31 anos e de atear fogo e quebrar veículos na estrada de Santa Isabel. A vítima, possivelmente um torcedor do Corinthians, foi levada para o hospital Santa Marcelina e está internada em estado grave. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a PM, os integrantes da organizada disseram que foram surpreendidos por veículos com torcedores do Corinthians enquanto se deslocavam para uma confraternização antes do clássico que acontece na tarde deste domingo, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Entre os 21 detidos estão dois menores de idade. Segundo a PM, uma testemunha reconheceu um dos presos como um dos agressores.

O confronto começou na avenida Almiro Dias, onde o homem foi espancado, e se estendeu até a estrada de Santa Isabel. Na estrada há pedaços de madeira, pedras e carros quebrados e incendiados. Uma moto queimada também foi recolhida pela polícia.

Segundo a PM, os proprietários dos veículos danificados ainda não se apresentaram à delegacia Central de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado.

De acordo com um motorista que estava no local e não quis se identificar, o grupo de torcedores dos Santos estava em um ônibus quando começou a confusão.

“Eles desceram e foram pra cima de um motorista. Bateram nele e deixaram ele caído no pátio da prefeitura. Também quebraram outros carros, atearam fogo em um veículo. Foi assustador.”

