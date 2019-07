Briga em albergue prisional deixa um preso morto e outro ferido

Três detentos se desentenderam em uma cela da Fundação Patronato Lima Drummond, que abriga presos do regime semiaberto em Porto Alegre. A briga resultou na morte de um homem de 36 anos, identificado como Adélcio Silva Costa, e deixou Marco Evangelista dos Santos, de 59 anos, gravemente ferido. Émerson Willms Severino, de 45 anos, teria sido o responsável por atirar nas duas vítimas.

O atirador pulou o muro do local e fugiu com a arma utilizada no crime. A polícia realiza buscas na região. O detento ferido está recebendo atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

