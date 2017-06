Briga entre torcedores de Corinthians e Coritiba deixa seis feridos

Horas antes do início da partida entre Coritiba e Corinthians, torcedores das duas equipes entraram em confronto neste domingo (18), em Curitiba. De acordo com a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Civil do Paraná, seis corintianos ficaram feridos, um deles em estado grave.

De acordo com o delegado Clóvis Galvão, da Demafe (Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos da Polícia Civil do Paraná), o corintiano Jonathan José Gomes da Silva, 29, está internado no Hospital do Trabalhador em estado “gravíssimo”.

A primeira informação que a polícia teve foi a de que Silva havia morrido, mas, posteriormente a entidade informou que a informação não procedia. O próprio Corinthians chegou a veicular, em rede social, mensagem de apoio aos familiares do torcedor.

Nossos profundos sentimentos à família do torcedor do Corinthians morto na briga de hoje antes do jogo. — Corinthians (@Corinthians) June 18, 2017

Após confirmarem a morte do torcedor, as autoridades de Curitiba voltaram atrás e agora afirmam que ele segue em estado grave. — Corinthians (@Corinthians) June 18, 2017

Força e que se recupere o mais rápido possível! #PazNoFutebol — Corinthians (@Corinthians) June 18, 2017

A confusão ocorreu por volta das 8h (de Brasília), horas antes do início da partida entre os dois times pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para ter início às 11h no estádio Couto Pereira. Além do Hospital do Trabalhador, as vítimas também foram encaminhadas para o Hospital Universitário Evangélico e para o Hospital Universitário Cajuru.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o ônibus aparece sendo alvo de pedradas. Em determinado momento, um homem cai no chão e é cercado por um grupo de pessoas, que o agridem com chutes e pisões na cabeça.

Os confrontos ocorreram em três ruas da capital paranaense: Mauá, 7 de Abril e Amâncio Moro. Essa última é travessa do local em que fica localizada a Império Alviverde, uma das torcidas organizadas do Coritiba.

A briga acabou atrasando a saída do Corinthians para o jogo e, por isso, o clube não participou do protocolo da CBF de entrada no gramado. O “Hino Nacional” foi executado quando apenas o time do Coritiba estava no gramado.

O Corinthians, que realizou o aquecimento no vestiário, entrou depois. “Nós estávamos às 9h15 dentro do ônibus. O policiamento nos segurou até 9h40, então atrasamos em 25 minutos nossa saída, até que conseguimos entrar na hora certa”, explicou o técnico do Corinthians, Fábio Carille, a uma equipe de televisão.

Coritiba repudia o ocorrido entre membros de torcidas organizadas no entorno do Couto Pereira neste domingo:https://t.co/mRUtq191Cy pic.twitter.com/tLRB21cBkD — Coritiba (@Coritiba) June 18, 2017

Por meio de redes sociais, os dois clubes lamentaram o confronto entre torcedores. “Infelizmente, a violência e a covardia se tornaram, mais uma vez, os principais assuntos num domingo de futebol”, escreveu o Corinthians, que também classificou o caso como “lamentável episódio de violência”. “Que os torcedores que sofreram os atos de agressão e covardia se restabeleçam e que os órgãos competentes apurem e punam os responsáveis.”

Timão empata com Coritiba por 0 a 0, mas, infelizmente, a derrota é de todos por mais um lamentável episódio de violência. #Paz pic.twitter.com/2yqosxUblS — Corinthians (@Corinthians) June 18, 2017

O jogo

Coritiba e Corinthians se enfrentaram pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo teve início pouco depois das 11h (de Brasília) deste domingo (18). A partida terminou em 0 a 0 com gol de Jô anulado. (Folhapress)

Comentários