Brigada Militar anuncia nomes para compor Comando-Geral, que pela primeira vez conta com uma mulher

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Rodrigo Mohr Picon, anunciou na tarde desta terça-feira (12), os oficiais que irão integrar o Comando-geral da Corporação a partir da próxima segunda-feira (18), quando ocorrem os atos oficiais de passagem de comando. A coronel Cristine Rasbold será a primeira oficial feminina a compor o Comando-Geral da Brigada Militar.

O coronel Carlos Alberto Prado de Andrade passará a função de subcomandante-geral da Brigada Militar ao coronel Vanius Cesar Santarosa. Já o Estado-Maior terá à frente a coronel Cristine Rasbold, que substituirá o coronel Marcus Vinicius Sousa Dutra. É a primeira vez que uma mulher assume uma função junto ao comando da Brigada Militar.

A solenidade que marca a transição será realizada na segunda-feira (18), data em que se celebram os 182 anos da Brigada Militar. Na ocasião, a Instituição também irá homenagear militares e civis com a entrega de medalhas e da Comenda da BM. O ato ocorre a partir das 16h, no Estádio General Cypriano (Aparício Borges, 2001).

Nascido em Bento Gonçalves em 1968, o coronel Santarosa ingressou na Brigada Militar em 1990. Teve passagem pelo 1º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo em parte da zona sul da capital. Conduziu grande parte da sua carreira na Instituição, quinze anos, atuando na atividade de aviação, como piloto de aviões e helicópteros. Além de mais de 6 mil horas de voo, contribuiu para a formação de outros pilotos na Brigada Militar e também de outras forças policiais brasileiras e estrangeiras. Passou também pelo Comando de Órgãos Especiais, Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio dos Sinos e, mais recentemente, pela direção do Departamento de Informática da Brigada Militar.

A oficial Cristine Rasbold, nascida em Curitiba, ingressou na Brigada Militar em 1986, no Curso de Habilitação de Oficiais Femininos. Será a primeira oficial feminina a compor o Comando-geral da Brigada Militar. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, atuou em diversas unidades operacionais da capital. Passou também por unidades de ensino, dentre elas o Colégio Tiradentes de Porto Alegre, tradicional escola reconhecida pelo excelente desempenho de seus alunos em vestibulares e concursos. Ao longo de sua trajetória, comandou unidades operacionais, dentre elas o Batalhão de Polícia Militar de Farroupilha (36º BPM) e o 1º BPM, unidade mais antiga da Instituição, situada em Porto Alegre. Mais recentemente, esteve à frente do Departamento Administrativo da Brigada Militar.