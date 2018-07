Brigada Militar apreende 1.810 pedras de crack em Porto Alegre

Policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar apreenderam objetos no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Durante patrulhamento de rotina, os policiais encontraram uma mochila com uma touca ninja, uma balança de precisão, cinco frascos de lança perfume, 13 munições de calibre 9mm, 57 porções de maconha, 900 eppendorfs contendo cocaína e 1.810 pedras de crack.

