Brigada Militar apreende carregamento de cocaína avaliado em mais de R$ 2 milhões em Rolante

Após receber a informação de que um carregamento de drogas estava chegando em Rolante, no Vale do Paranhana, a BM (Brigada Militar) apreendeu 42,5 quilos de cocaína na madrugada deste domingo (25).

Além do efetivo em serviço, foram mobilizados brigadianos de folga para fazer o cerco em uma estrada vicinal. No local, foi encontrado um pacote da droga às margens da estrada. Após averiguações dentro do mato, foram localizadas as demais embalagens.

Segundo a BM, trata-se de cocaína pura. A droga foi avaliada em mais de R$ 2 milhões de reais. Ninguém foi preso.

Litoral

A Polícia Civil deflagrou, na sexta-feira (23), a Operação Malagrida para combater os crimes de tráfico de drogas, homicídios e prostituição infantil em Osório e Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em residências e casas noturnas.

A ação resultou na apreensão de porções de maconha e cocaína, um simulacro de pistola, R$ 3 mil e câmeras de monitoramento. Segundo o delegado João Henrique Gomes de Almeida, as investigações apontaram que entorpecentes eram vendidos em casas noturnas em Osório.

“Também está sendo apurado o envolvimento dos investigados ligados ao tráfico de drogas com homicídios ocorridos no ano passado em casas noturnas da cidade. Também foi averiguada as suspeitas da prática de prostituição nos bares, com a presença, inclusive, de adolescentes”, relatou.

A operação foi desencadeada em dois momentos distintos. Na parte da manhã, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Osório e Tramandaí. A segunda etapa da ação foi deflagrada no turno da noite, em Osório. Os mandados de busca foram cumpridos em duas casas noturnas, uma residência e um bar. Ninguém foi preso.

Deixe seu comentário: