Brigada Militar apreende fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistola, drogas e munições em Porto Alegre

Em uma operação realizada na noite de -feira (29) no bairro Cascata, em Porto Alegre, o BOE (Batalhão de Operações Especiais) da Brigada Militar apreendeu dois fuzis, uma pistola 9 milímetros, uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora mini UZI, uma submetralhadora artesanal, uma espingarda de pressão e um Kit Roni (que transforma pistola em submetralhadora).

Os policiais militares também encontraram diversas munições, 27 tijolos de crack, porções de crack de vários tamanhos, uma porção grande de cocaína, 50 porções de maconha, seis balanças de precisão, dois rádios comunicadores e uma base de rádio. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. Facções criminosas disputam o comando do tráfico de drogas no bairro Cascata. Os confrontos entre os bandidos são frequentes e aterrorizam os moradores da região.

Em outra ação no bairro Jardim Carvalho, na Capital, a Brigada Militar prendeu um jovem com um revólver calibre 38, munições, R$ 96 e 179 pinos de cocaína. Em Gravataí, na Região Metropolitana, os brigadianos capturaram um homem que estava foragido da Justiça. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38, seis munições, 121 porções de crack e 11 porções de cocaína.

