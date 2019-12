Rio Grande do Sul Brigada Militar capacita 162 brigadianos a atuar nas Patrulhas Maria da Penha

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Nesta sexta-feira (6), data em que se celebra o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, a Brigada Militar estará realizando o ato de formatura de 162 policiais militares no Curso das Patrulhas Maria da Penha, em cerimônia no Auditório do GBOEx, em Porto Alegre.

O objetivo desta data, que existe desde 2007, é conscientizar os homens sobre o papel que precisam desempenhar para colaborar com o fim da discriminação e violência contra as mulheres.

A solenidade da Capital reúne brigadianos que frequentaram cinco cursos realizados simultaneamente em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas.

Após 30 horas de instrução que abordou temas como Estatística da violência doméstica e familiar no RS, Polícia Comunitária, aspectos gerais sobre violência de gênero e a Lei Maria da Penha, esses policiais militares oriundos de 48 cidades gaúchas estão aptos a integrarem as Patrulhas Maria da Penha, iniciativa da Brigada Militar que, desde 2012, busca o enfrentamento qualificado desse tipo de violência.

Atualmente, são 40 municípios que contam com esse tipo de guarnição especializada, das quais nove foram implementadas nesse ano de 2019. Outras localidades já manifestaram interesse e estão aguardando pela implementação das Patrulhas, que realizam um trabalho diferenciado e humanizado, acompanhando o cumprimento das medidas protetivas e encorajando as vítimas a seguir em frente.

Desde o início da ação, já foram atendidas pelas Patrulhas Maria da Penha da Brigada Militar mais de 80 mil mulheres em todo o Estado.

A solenidade terá início às 13h30, no Auditório do GBOEx (rua Siqueira Campos, 701, Centro Histórico, Porto Alegre), e é aberta ao público.

