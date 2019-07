Brigada Militar de Alvorada prende suspeito por roubo e receptação de veículo

Policiais militares do 24° Batalhão da Brigada Militar de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, prenderam neste sábado (13), um suspeito, de 21 anos, por roubo e receptação de veículo. A prisão ocorreu na Rua Beira Mar, no Bairro Umbu.

Os policiais em patrulhamento receberam informações de que o veículo VW/Voyage cor preta, havia sido roubado em Sapucaia do Sul por dois indivíduos armados e que os mesmos haviam se deslocado em direção a Alvorada. Ao fazer averiguações os policiais localizaram o referido veículo abandonado em via pública no Bairro Umbu.

Enquanto era efetuado o recolhimento, aproximou-se do local outro veículo tripulado por um indivíduo que acelerou e fugiu por diversas ruas do bairro ao perceber a abordagem. O veículo foi detido após bater em um poste na Rua Beira Mar.

O homem foi preso e na consulta foi constatado que o carro que ele dirigia era clonado. Em contato com a vítima do crime, ela reconheceu o suspeito como sendo um dos indivíduos que praticou o roubo de seu veículo no município de Sapucaia do Sul.

