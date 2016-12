Brigada Militar de Canela promove programa educacional de combate a drogas e violÃªncia

A Brigada Militar de Canela realizou nesta semana, no Grande Hotel Canela, a formatura de 50 alunos do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência).

O programa foi ministrado pelo comandante da companhia de Canela, Capitão Pedro Alexander Beron da Cunha, que neste ano desenvolveu as aulas com os alunos do 5º ano da Escola Cônego João Marchesi, do Bairro Ulisses de Abreu, e da Escola Severino Travi, do Bairro Distrito Industrial.

Durante as lições que compõem o currículo do Proerd, foram utilizados métodos didáticos que elevam a autoestima das crianças e as incentivam a tomar decisões saudáveis e seguras ao longo e suas vidas, priorizando a afetividade, a moral e os nos costumes. Além de prêmios para as melhores redações realizadas pelos participantes sobre os encontros, ainda foram distribuídas medalhas e diploma a todos os formados.

O programa é realizado pela Brigada Militar em Canela desde 2008, tendo formado mais de cinco mil estudantes.

