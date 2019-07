Brigada Militar dispersa grupo de mil pessoas com gás lacrimogêneo na Cidade Baixa

Uma ação da Brigada Militar na madrugada deste sábado (20), retirou o público que estava na Avenida Loureiro da Silva, esquina com a Rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

Conforme o 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a utilização de gás lacrimogêneo foi necessária para que cerca de mil pessoas deixassem de interditar as vias.

Além disso, registros de acidente e assalto também aconteceram na região durante a noite. Pouco antes da dispersão, um motorista de uma caminhonete que não conseguiu acessar a avenida colidiu com uma motocicleta. O condutor da moto precisou ser encaminhado para atendimento.

