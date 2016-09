Brigada Militar prende 14 e apreende dois em ações policiais em Porto Alegre e na Região Metropolitana

A Brigada Militar prendeu 14 pessoas e apreendeu dois menores por porte ilegal de armas, tráfico de entorpecentes, assalto à mão armada e crime de receptação de veículos. As operações policiais foram feitas em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Na capital, a Operação Avante prendeu, nesta quinta-feira (8), dois homens, de 19 e 21 anos, e apreendeu dois jovens, de 17 e 16 anos, na Vila Cruzeiro, no bairro Santa Tereza. Os suspeitos portavam uma espingarda calibre .12, três revólveres .38, munições, dois rádios comunicadores, maconha, crack, cocaína, celulares e material para embalar drogas e dinheiro.

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e os adolescentes à Delegacia de Polícia para Crianças e Adolescentes (DECA). Todos tinham antecedentes criminais.

Gravataí

Agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar prenderam três homens em flagrante após cometerem assaltos na parada de ônibus 72. Ao perceberem a presença da viatura, os criminosos tentaram fugir, mas foram detidos próximo à Escola José Maurício. Também foi recolhido um revólver calibre .38, sem gatilho e sem munição. Eles foram autuados pelo crime de roubo a pedestre e levados ao Presídio Central.

Com idades entre 26 e 30 anos, ambos possuem antecedentes criminais como invasão de domicílio, violência doméstica, extorsão e maus-tratos contra criança, ameaça, roubo a pedestre, furto qualificado, apropriação indébita, lesão corporal, roubo de veículo, furto em residência, posse de entorpecentes, desacato e resistência.

Em outra ocorrência, um homem de 34 anos foi preso em flagrante após usar uma faca para assaltar um taxista, levando dinheiro e celular. Ele resistiu à abordagem e tentou agredir os policiais, mas foi contido e encaminhado ao Presídio Central por crime de roubo. O homem estava em liberdade provisória desde 17 de agosto e tem antecedentes criminais por roubo a pedestre, furto e arrombamento de estabelecimento comercial, posse de entorpecentes, apropriação indébita, furto simples, lesão corporal, ameaça e desobediência.

Santo Antônio da Patrulha

A BM recebeu denúncia, via telefone de emergência (190), nessa quarta-feira (7), informando a localização de uma carga roubada e veículo com placa adulterada na Estrada Rubens das Neves, s/nº, localidade de Costa do Miraguaia. Foi apreendido um caminhão carreta, com reboque emplacado em Chapecó-SC, e que havia sido roubado nessa terça-feira (6) em Santo Antônio das Missões. A carga de salmão de Puerto Montt, no Chile, tinha 40 toneladas e valor estimado em 145 mil dólares. Também foi localizada uma caminhonete roubada, com placa de São Bernardo do Campo/SP.

Foram presas oito pessoas por receptação e roubo de veículos. Além disso, foram apreendidos aparelhos bloqueadores de sinal GPS e ferramentas. Cinco dos detidos possuem antecedentes por furto qualificado, estupro, roubo a pedestre, dano e vias de fato, estelionato, ameaça e posse de entorpecentes.

