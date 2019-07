Brigada Militar prende suspeito de matar policial militar em Porto Alegre

A Brigada Militar prendeu, em Caxias do Sul, Dejair Quadros de Almeida, que estava foragido pela morte do policial militar Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior, de 26 anos. O assassinato aconteceu na última quarta-feira (10), na Praça Guia Lopes, zona sul de Porto Alegre.

Além do suspeito capturado nesta sexta (12), já está preso Luiz Vinícius Alves Azeredo, também por envolvimento no crime. Um menor de 17 anos foi apreendido por participação no assassinato.

O Caso

A guarnição em que o policial estava trocou tiros com os criminosos durante uma perseguição. Gustavo, há dois anos e meio na BM, foi baleado na cabeça e não resistiu.

Deixe seu comentário: