*Por Bárbara Assmann

Organizações que atendem pessoas em tratamento contra o câncer receberam, nesta quinta-feira (28), as mechas de cabelo arrecadadas pela Brigada Militar durante campanha. A entrega foi o resultado da ação “Cabelos de Aço”, lançada no último Dia Internacional da Mulher, que mobilizou as policiais militares para a doação. Na lista dos beneficiados estão a Associação de Assistência e Prevenção ao Câncer (Aapecan), Instituto da Mama (Imama) e Instituto do Câncer Infantil.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

