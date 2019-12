Polícia Brigada Militar realiza “Operação Angico” em Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Polícia Militar prende suspeitos na Operação Angico, na madrugada deste domingo. Foto: Brigada Militar/Divulgação Foto: Brigada Militar/Divulgação

Na madrugada deste domingo (8), a Brigada Militar deflagrou a Operação “Angico”, com ações para coibir roubos e furtos contra estabelecimentos bancários no estado, prendendo integrantes de quadrilha de roubo a banco.

Com os acusados foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros e munições.

De acordo com a BM, entre os presos havia um líder de grupo criminoso que já havia sido preso por crimes semelhantes em 2013 e 2015, e estava foragido novamente. Com ele também estavam dois homens e três mulheres, que foram detidos e encaminhados à delegacia de polícia da região para as providências legais.

A prisão foi realizada por policiais militares integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que chegaram até os suspeitos após trabalho da inteligência da Corporação.

A Operação “Angico” está sendo desencadeada em municípios do interior gaúcho desde o dia 29 de novembro, e busca coibir crimes contra estabelecimentos bancários, além de oferecer uma resposta mais ágil quando eles acontecem.

Na última semana, um criminoso também foi preso pela Brigada Militar após participar de um roubo na cidade de Ibarama.

