Brigada Militar realiza operação em rodoviárias do Rio Grande do Sul para localizar armas, drogas e criminosos

Estações rodoviárias de diversos municípios gaúchos foram alvo de ações da BM (Brigada Militar) na -feira (09), dia de grande movimento de passageiros em razão do feriadão de carnaval. A Operação Avante Rodoviárias, realizada por guarnições compostas por policiais militares e cães farejadores, teve o objetivo de localizar armas, drogas e criminosos.

A operação foi deflagrada em Santa Maria e São Pedro do Sul, na Região Central do Estado; em Rio Grande, no Litoral Sul; em Capão da Canoa, no Litoral Norte; em Canoas, na Região Metropolitana; e em Porto Alegre, além de outros municípios onde a BM dispõe de cães farejadores.

Além do policiamento ostensivo e preventivo, foram feitas abordagens policiais qualificadas, inspeção de bagagens e identificação de pessoas. Os cães apoiaram os brigadianos na busca por entorpecentes.

Em Rio Grande, uma mala com 3,4 quilos de maconha foi encontrada em um ônibus. A droga estava dividida em oito tijolos. O criminoso responsável pelo entorpecente apreendido não foi localizado.

Porto Alegre

Na rodoviária da Capital, onde ocorreu falta de energia elétrica devido ao forte temporal que atingiu a cidade, a BM aproximou viaturas do policiamento ostensivo para garantir a segurança da população.

Na sexta-feira, 35 mil passageiros embarcaram no local. Neste sábado (10), mais 25 mil são esperados. Duzentos e noventa horários extras de ônibus foram disponibilizados. O principal destino procurado é o Litoral Norte do RS.

De acordo com a BM, a Operação Avante Rodoviárias é apenas uma das iniciativas da corporação para garantir a tranquilidade de quem optou por viajar no feriado.

