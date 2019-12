Notas Capital Brigada Militar recebe três motorhomes

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Nessa sexta-feira, a Brigada Militar recebeu do governo gaúcho três veículos do tipo motorhome para ações de policiamento nos bairros Cruzeiro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, e em Alvorada (Região Metropolitana). Os veículos, em um valor total de R$ 2 milhões, contam com banheiro, cozinha e sala de reuniões, funcionando como unidades móveis em ações prevenção à violência.

