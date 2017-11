Brigada Militar reforça o policiamento nas praias gaúchas nos finais de semana

O policiamento ostensivo nas praias gaúchas será reforçado nos finais de semana. A BM (Brigada Militar) lançou no sábado (25), em Capão da Canoa, a Operação Avante Verão 2017/2018. Policiais militares que durante a semana atuam em setores administrativos da corporação em Porto Alegre passarão a integrar o efetivo do Batalhão Reserva do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral Norte.

Esse reforço acontecerá todas as sextas-feira, sábados e domingos até a abertura da Operação Golfinho, marcada para o dia 16 de dezembro. “Temos empregado muito a análise criminal, buscando aumentar a segurança em áreas onde o indicador de criminalidade aponta a necessidade, a fim de dar a devida atenção à sociedade”, afirmou o subcomandante-geral da BM, coronel Mário Yukio Ikeda.

Durante a solenidade, o coronel ainda lembrou que entre as medidas adotadas pelo governo do Estado para aumentar a segurança está a compra de 200 viaturas, que chegarão em breve, e a abertura de concurso para 4.100 vagas de soldado.

Deixe seu comentário: