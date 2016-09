Brigada Militar reforça segurança para as eleições neste domingo

A BM (Brigada Militar) vai manter guarnições em todas as principais zonas eleitorais do Estado para garantir a segurança durante as eleições, marcadas para este domingo (2). Em Porto Alegre, a Força Nacional vai atuar em conjunto com a BM.

De acordo com o comandante-geral da corporação, coronel Alfeu Freitas Moreira, policiais militares ficarão próximos a juízes para coibir crimes eleitorais. “Nos organizamos para manter tudo em ordem. O que nos preocupa são as questões da boca de urna, o transporte de passageiros e a distribuição de santinhos. Estaremos presentes nas principais zonas eleitorais de Porto Alegre, assim como no interior do estado, para evitar qualquer tipo de problema.”

Será utilizado o videomonitoramento para auxiliar nas ações de policiamento de Porto Alegre. Um oficial ficará durante todo o domingo no DCCI (Departamento de Comando e Controle Integrado) para encaminhar as ocorrências ao Foro Central onde serão analisadas por um juiz eleitoral. Nas unidades da BM em Porto Alegre também haverá um oficial, durante todo o dia.

No interior, os comandos regionais trabalharão junto à Justiça Eleitoral. Durante e após a apuração dos votos, os policiais militares estarão presentes para evitar possíveis distúrbios envolvendo os resultados.

