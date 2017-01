Brigadiana que atua na OperaÃ§Ã£o Golfinho Ã© presa apÃ³s chegar bÃªbada para trabalhar em CapÃ£o da Canoa

Uma brigadiana que atua na Operação Golfinho foi presa após se apresentar para trabalhar com a farda molhada e com visíveis sinais de embriaguez neste domingo (01), em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Estado.

Lotada em Uruguaiana, ela foi submetida ao teste do bafômetro, que comprovou a ingestão de álcool. De acordo com a Brigada Militar, a policial se apresentou “falante, com hálito alcoólico e inquieta”.

Ela teve a arma e a munição apreendidas e foi encaminhada para o BOE (Batalhão de Operações Especiais). O comando da corporação apura o caso.

