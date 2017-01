Brigadiano mata a mulher com um tiro no rosto e depois se suicida em Pelotas

Um crime passional foi registrado em Pelotas, na Região Sul do Estado, na madrugada deste sábado (14). Um policial militar reformado, de 59 anos, matou a sua mulher, de 50 anos, com um tiro no rosto e depois tirou a própria vida.

A tragédia ocorreu em uma casa no bairro Navegantes II, conforme a Brigada Militar, acionada por familiares da vítima, que já havia registrado ocorrências policiais por agressão contra o assassino. O casal morava em São Jerônimo, na Região Carbonífera do Estado, e estava a passeio em Pelotas.

