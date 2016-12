Brincando nas FÃ©rias de VerÃ£o Sesc 2017 abre inscriÃ§Ãµes na Capital

Uma opção divertida para os pequenos no recesso escolar, o projeto Brincando nas Férias Sesc de Verão 2017 abre inscrições na primeira semana de janeiro na Capital. As atividades acontecem em duas das Unidades Operacionais da entidade: Sesc Navegantes (Av. Brasil, 483), com inscrições a partir de 02 de janeiro para crianças de 05 a 10 anos de idade; e Sesc Campestre (Av. Protásio Alves, 6220), com inscrições a partir de 05 de janeiro para os pequenos de 07 a 11 anos idade. Mais informações sobre o projeto Brincando nas Férias Sesc de Verão 2017 em Porto Alegre podem ser obtidas no Sesc Campestre pelos telefones (51) 3382-8800 e 3382-8810; e no Sesc Navegantes pelo (51) 3342-5535, pelo www.sesc-rs.com.br e www.facebook.com/sescportoalegre.

Sesc Navegantes – Nesta edição de verão, na Unidade Sesc Navegantes (Av. Brasil, 483) serão atendidas crianças de 05 a 10 anos de idade, divididas em três turmas, que terão encontros de 09 de janeiro a 03 de fevereiro (1ª semana: 9 a 13 de janeiro; 2ª semana: 16 a 20 de janeiro; 3ª semana: 23 a 27 de janeiro; e 4ª semana: 30 de janeiro a 03 de fevereiro). As inscrições também para turno integral, com atividades das 8h30 às 17h30, iniciam no dia 02 de janeiro e os pacotes que são semanais incluem: Alimentação (cardápio balanceado/saudável) – lanche manhã, almoço e lanche da tarde; Kit de higiene bucal; e Atividades de esporte, lazer e cultura com equipe qualificada. Na programação estarão ações como: Sessão de cinema, Hora do conto, Campeonato de jogos eletrônicos, Pilates kids, Circuito de boxe infantil, Oficina da memória, Oficina verso e prosa, Dia da beleza, Brincando fashion week, Caça ao tesouro perdido, Bingo Solidário e Batalha de balões.

Sesc Campestre – Voltado para crianças de 07 a 11 anos idade, as atividades no Sesc Campestre (Av. Protásio Alves, 6220) acontecem de 09 de janeiro a 10 de fevereiro, em turno integral (8h às 17h), divididas em 4 semanas: 1ª semana (9 a 13 de janeiro), 2ª semana (16 a 20 de janeiro), 3ª semana (23 a 27 de janeiro) e 4ª semana (6 a 10 de fevereiro). As matrículas iniciam no dia 05 de janeiro diretamente na Unidade e entre as atividades estarão: Trilha ecológica, banhos de piscina, oficinas artísticas e esportivas.

Comentários