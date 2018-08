A Polícia Técnico-Científica realizou nova perícia no brinquedo Surf, que arremessou quatro adolescentes, em Ceres (GO). A ação desta terça (28) contou com um perito da corporação de Goiânia que atuou na perícia do Parque Mutirama quando o brinquedo Twister deixou 13 feridos após ter o eixo rompido. Das vítimas do acidente em Ceres, três continuam internadas e uma recebeu alta médica.

